ЕС ускорит запрет на бензиновые и дизельные автомобили

В Европейском Союзе планируют ускорить отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Изначально запрет на бензиновые и дизельные машины должен вступить в силу в 2035 году, но сейчас обсуждается возможность перейти на электромобили уже к 2030 году.

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Основная идея — установить обязательную долю электромобилей в автопарках компаний. Например, уже с 2027 года в новых автопарках могут требовать до 75% электромобилей, а к 2030 году — до 100%. Это коснется даже автомобилей компаний по аренде и лизингу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит предложения по этому вопросу, а в сентябре планируется встреча с представителями автопроизводителей и экологическими организациями.

В то же время немецкая автоиндустрия выступает за более гибкий подход и не хочет отказываться от технологий, позволяющих двигателям внутреннего сгорания работать на экологичных топливах, хотя они дороже обычного бензина.