Автопилот Tesla обвинили в отсутствии должной защиты

В США начались слушания федерального суда о смертельном ДТП, к которому привела неадекватная работа автопилота в электромобиле Tesla. Это произошло в 2019 году, с тех пор система автопилота Tesla находится под следствием, масла в огонь подливают показания экспертов.

© Ferra.ru

Так, Мэри Каммингс, известный в США эксперт в области безопасности, лётчик-истребитель, специалист по автономным системам и профессор инженерного дела в Университете Джорджа Мейсона выразила свою озабоченность по поводу отсутствия в системе автономного вождения Tesla гарантий от неправильного использования.

Каммингс указала на недоступность руководства пользователя Tesla для водителей, что, по её мнению, препятствует правильному пониманию и соблюдению протоколов безопасности. Кроме того, она отметила случаи, когда водители игнорировали предупреждения системы, предшествующие аварии, и автопилот никак не блокировал поездку.

Критика Каммингс распространяется и на отсутствие в Tesla технологии геозонирования, которая могла бы предотвратить активацию автопилота на дорогах, считающихся неподходящими для его использования. В ответ Tesla утверждает, что авария стала результатом ошибки водителя, а не неисправности системы.

Однако эксперт считает, что Tesla знает о плохой защите электромобилей бренда от неправильного использования, но ничего не предпринимает.