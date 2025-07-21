Honda показала компактный электрокроссовер Super EV

На фестивале скорости в Гудвуде 2025 года Honda показала свою новую разработку — компактный электрокроссовер Super EV Concept. Машина проехала трассу длиной 1,86 км в камуфляже, что стало её первой публичной демонстрацией.

© Ferra.ru

Этот концепт создаётся как преемник городского электрокара Honda e, который сняли с производства в 2023 году.

По размерам и стилю Super EV напоминает японский хэтчбек Honda N-One — компактный, с коротким капотом, вертикальным лобовым стеклом и почти плоской крышей. При этом Super EV станет глобальной моделью, а не только для Японии.

© Honda

О технических характеристиках пока ничего не сообщается. Honda лишь заявила, что автомобиль будет удобным и динамичным. После дебюта компания также опубликовала первое изображение серийной версии, которая будет называться N-ONE e:. На нём заметны два порта — один для зарядки, а второй пока остаётся загадкой.

Официальная премьера назначена на сентябрь.