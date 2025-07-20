В ГД предложили смягчить требования к тонировке боковых стекол автомобилей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает смягчить требования к тонировке передних боковых стекол автомобилей. Письмо, адресованное председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву, есть в распоряжении ТАСС.

По ГОСТ светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Если эти требования не выполняются, водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

"Представляется, что не случайно во многих южных странах, а также в отдельных североамериканских штатах предусмотрена ответственность водителя как раз за отсутствие тонировки. Тщательное изучение такого опыта позволит в том числе скорректировать действующие нормы и требования под специфические климатические условия Евразийского союза, поможет усовершенствовать законодательство и в итоге разрешить частичную тонировку стекол в интересах автомобилистов. Прошу вас рассмотреть возможность поддержать разработку проекта изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" в части корректировки требований к обеспечению обзорности через передние боковые стекла", - говорится в документе.

По словам Нилова, во многих регионах экономического союза температура воздуха достигает плюс 30-40 градусов и выше.