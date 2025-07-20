Очередь у Крымского моста превысила 1,1 тыс автомобилей

В воскресенье утром на подъездах к Крымскому мосту (особенно со стороны Кубани) резко выросли очереди из автомобилей к досмотровым пунктам.

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По информации Telegram-канала информационного центра по ситуации на автоподходах к транспортному сооружению, всего в пробках на 9:00 20 июля насчитывается 1119 машин.

При этом в очереди со стороны Тамани находится 990 транспортных средств (время ожидания составляет более трех часов).

А со стороны крымского города Керчь находится 129 автомобилей.

Отметим, что в течение вчерашнего дня общее количество машин в пробках у Крымского моста (эти данные публикуются каждый час) ни разу не превышало тысячу автомобилей.