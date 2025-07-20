Путин рассказал, зачем власти поддерживают российский автопром

Поддержка российской автомобильной промышленности является обязанностью российских властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Фрагмент интервью с ним опубликовал репортер Павел Зарубин.

«У нас в этой отрасли талантливые люди работают, трудолюбивые. За уши тащить никого не надо. Поддержать нужно. Бывают моменты, когда нужно поддержать. Но мы так и делаем, это наша обязанность», — сказал Путин.

Путин также заявил, что в 2022 году западные партнеры «удрали» из автопрома, но России удалось за годы работы создать свое производство.