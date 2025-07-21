В РФ начались продажи BYD Leopard 8 2025 года от 6,55 млн рублей

Предложения доступны от частных продавцов и от официальных дилеров. Начальная стоимость – от 6,55 млн рублей.

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Самый выгодный вариант можно найти в Тюмени. В комплектацию входят вентиляция и подогрев сидений, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком.

В других городах России цены варьируются от 6,6 до 7,1 млн рублей. Официальный дилер Mazda в Ростове предлагает авто за 7,2 млн рублей, а московская компания – за 7,4 млн.

Внедорожник оснащен гибридной системой на базе 2-литрового двигателя мощностью 272 л.с. Благодаря двум электромоторам общая мощность системы составляет 748 л.с.

Напомним, что в РФ снова начались продажи новых Mitsubishi Xpander. Чистая прибыль BYD составила 1,28 млрд долларов.