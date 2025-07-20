Совершенно новый Subaru Forester официально запущен в производство

Сегодня Subaru официально анонсировала запуск абсолютно нового Forester, который будет представлен в двух модификациях.

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Оба варианта автомобиля имеют полный привод. Модель 2.5i AWD Premium Edition EyeSight стоит 34 500 долларов, а более дорогая версия 2.5i AWD Ultimate Edition EyeSight оценена в 37 000 долларов. Новый Forester 6-го поколения оснащён 2,5-литровым горизонтально-оппозитным двигателем с непосредственным впрыском, который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic. Он демонстрирует максимальный крутящий момент в 252 Нм и мощность до 122 кВт.

Автомобиль выполнен в концепции Bolder и имеет габариты 4670х1830х1730 мм, колёсную базу 2670 мм и клиренс 220 мм. В дополнение к традиционным цветам кузова в флагманской версии доступен эксклюзивный перламутрово-серый оттенок River Rock. Внешний вид модели стал более современным благодаря обновлённой радиаторной решётке и новой светодиодной оптике.

Внутренний интерьер включает трапециевидную приборную панель, 11,6-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay, Baidu CarLife и WeLink, а также физические кнопки для управления системой климат-контроля. Флагманская версия также предлагает беспроводную зарядку для смартфонов.