В РФ стартовали продажи новых Mitsubishi Xpander по цене от 2,26 млн рублей

Компактвэны, обладающие чертами минивэнов и кроссоверов, по-прежнему остаются одним из самых недооцененных и мало представленных классов на российском рынке. Такие автомобили, как Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, могут быть свободно импортированы частным образом и имеют минимальную стоимость от 2,3 миллиона рублей.

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Кроссоверы из Китая с семиместными салонами обычно стоят выше: например, минимальная цена на Chery Tiggo 8 Pro Max, даже в старых комплектациях, составляет 3 170 000 рублей. Geely Okavango в исполнениях 2024 года начинается от 3 692 990 рублей, а Jetour X90 Plus с трехрядным салоном предлагается от 3 969 900 рублей. Самый доступный вариант – новый Mitsubishi Xpander, предлагаемый компанией из Омска, стоимостью 2 262 600 рублей. Она занимается продажей компактвэнов с доставкой из ОАЭ.

Машины сборки Индонезии доступны для покупки, при этом «обычный» Xpander предлагает только базовые и средние комплектации, а вседорожный Xpander Cross – только в полностью укомплектованном варианте. Все автомобили имеют семиместное размещение. Чуть дороже предлагаемую модель можно приобрести за 2 350 000 рублей, с доставкой в Воронеж за 4-6 недель. В Краснодаре цену на такую же модель составит 2 450 000 рублей, при этом продавец готов рассмотреть обмен на квартиру или земельный участок. Также за 2 649 000 рублей можно найти Xpander в Нижнем Новгороде, за 2 690 000 рублей – в Самаре, за 2 799 000 рублей — в Москве, и за 2 900 000 рублей — в Рязани. В Москве предлагается и вседорожный Xpander Cross, однако цена составит уже 3 220 000 рублей.

Обычно комплектации этих компактвэнов включают кондиционер, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камеру заднего вида с парктрониками, электростеклоподъемники, круиз-контроль, кожаный мультимедийный руль, люк в крыше и светодиодные фары. Все модели Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оснащены идентичным двигателем – 1,5-литровым атмосферным, мощностью 105 л. с., который работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Привод всегда передний.