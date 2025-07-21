В России снова начались продажи параллельных Chevrolet Monza

Авто оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Также доступна версия с турбированным 1,3-литровым двигателем мощностью 163 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом» или 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

© runews24.ru

В базовой комплектации Monza предлагается с тканевой обивкой сидений, кондиционером, мультимедийной системой с сенсорным экраном, камерой заднего вида и парктрониками. В более дорогих версиях доступны кожаный салон, климат-контроль, люк в крыше и другие опции.

Напомним, что в РФ снова начались продажи новых Mitsubishi Xpander. Чистая прибыль BYD составила 1,28 млрд долларов.