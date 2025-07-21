Британия стала новым лидером импорта машин из КНР

В июне Британия стала крупнейшим в мире импортёром легковых автомобилей из Китая. Это произошло на фоне глубокого кризиса в собственной автомобильной промышленности страны.

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Июнь принес значительные изменения на рынке экспорта китайских легковых автомобилей. По данным китайской таможни, поставки в Британию составили 566,5 миллиона долларов, что меньше майских 642,9 миллиона долларов. Однако этого хватило для лидерства, так как спрос других крупных покупателей упал ещё сильнее.

Причина стабильно высокого спроса Британии на китайские авто — хронические проблемы местного автопрома. Производство в 2024 году рухнуло до 780 тысяч единиц (минимум со времен пандемии и уровень 1950-х годов прошлого века), а за первые пять месяцев текущего года упало еще на 10%.

На ситуации отразилось и резкое снижение закупок традиционными лидерами. Так, Бразилия вылетела из «десятки», заняв лишь 11-е место. ОАЭ (2-е место в июне) сократили импорт почти на 25% — до 559 миллиона долларов. Бельгия (3-е место) также снизила закупки, но на 20% — до 500 миллионов долларов. Мексика (4-е место) импортировала на 11% меньше — до 454,8 миллиона долларов.

Исключением в этом списке стала Россия (5-е место), которая нарастила импорт на 15% — до 428,2 миллиона долларов. Несмотря на апрельские пошлины на китайские машины, США в июне неожиданно увеличили закупки — до 137,6 миллиона долларов (со 114,1 миллиона).

Общий экспорт китайских легковых автомобилей в июне снизился на 12% — до 8,1 миллиарда долларов.