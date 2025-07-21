Dongfeng Mage уже в России: раскрыта цена

Mage — это городской SUV, по размеру сопоставимый с Geely Atlas. На российский рынок он выходит с 1,5-литровым турбомотором, с «зимним» пакетом, антикоррозионной обработкой и русифицированной мультимедийной системой. Комплектаций две — Emotion и Progressive, а стоимость стартует с 2 550 000 рублей с учетом прямой скидки в размере 300 тысяч. Начальная цена без нее — 2 850 000 рублей.

© Motor.ru

Под капотом у Dongfeng Mage безальтернативный турбомотор 1.5 DFM-Honda мощностью 197 лошадиных сил (305 Нм крутящего момента), разгоняющий кроссовер с места до 100 километров в час за 8,2 секунды. Пару ему составляет семиступенчатой «робот» Getrag c двойным сцеплением. Привод у Mage только передний.

Длина, ширина и высота SUV равны 4650, 1905 и 1630 миллиметров соответственно при 2775-миллиметровой колесной базе. Дорожный просвет — 202 миллиметра. В салоне установлены мультируль, цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма и центральный тачскрин на 13,2 дюйма.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

За звук отвечает аудиосистема с шестью динамиками, за комфорт водителя — электрорегулировка кресла в шести направлениях. Помимо бокса в центральном тоннеле в салоне предусмотрено еще несколько мест для хранения. Крыша панорамная с люком, а климат-контроль снабжен воздуховодами для второго ряда.

В топ-версии Progressive экстерьер может быть двухцветным, с черной крышей. Список оснащения здесь дополнен полноскоростным круиз-контролем и различными системами помощи водителю, включая ассистента удержания полосы движения, помощника в движении в пробках, систему мониторинга слепых зон, автоматическое переключение дальнего света и так далее.

Водительское кресло и наружные зеркала снабжены функцией памяти. Есть электрорегулировка пассажирского сиденья, отсек для беспроводной зарядки смартфона, камеры кругового обзора с функцией прозрачного шасси. Цена такого Mage — 2 750 000 рублей с прямой скидкой в размере 250 тысяч и 2 950 000 рублей без нее.

Помимо Mage, в России в скором времени появится еще одна новинка от Dongfeng — более крупный кроссовер Huge. Он относится кD-классу и обойдется россиянам в 2 990 000—3 140 000 рублей со скидками.