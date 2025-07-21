Обновленный Geely Monjaro получит белорусскую прописку

В преддверии выхода на рынок обновлённой версии кроссовера Geely Monjaro 2025 года стало известно о планах по его производству на заводе "Белджи", расположенном в Республике Беларусь. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили".

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Обновлённая модификация демонстрирует ряд существенных изменений по сравнению с предыдущей версией. Среди ключевых нововведений можно выделить иной зелёный оттенок кузова. Кроме того, обновлённая решётка радиатора с выпуклым хромированным покрытием и переработанные колёсные диски подчёркивают динамичный облик модели. Интерьер автомобиля также подвергся существенным изменениям.

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4770 мм, 1895 мм и 1689 мм соответственно. Колёсная база - 2845 мм.

Monjaro оснащён новым двигателем объёмом 2,0 литра с турбонаддувом, который развивает мощность 272 лошадиные силы. Он будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода.

В интерьере будет доступна кожаная отделка бежевого цвета, 72-цветная подсветка и аудиосистема с 12 динамиками.

Кроме того, как сообщают "Китайские автомобили", в июле текущего года завод "БелДжи" успешно прошёл процедуру сертификации в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза для Geely Monjaro, произведенного на территории Беларуси. Это свидетельствует о том, что в настоящее время активно ведётся работа по получению одобрения типа транспортного средства для данной модели и, возможно, позволит адаптировать кроссовер для рынка РФ.

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