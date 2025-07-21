На стройке высокоскоростной магистрали будут работать 400 грузовиков КамАЗ

До конца 2025 года грузовой автогигант должен отгрузить заказчику 149 самосвалов, больше полусотни бетоносмесителей, а также топливозаправщики, седельные тягачи, поливомоечные машины и вахтовые автобусы. Все они будут применяться при возведении высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

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Этот заказа поможет автозаводу КамАЗ преодолеть нынешний кризис. Напомним, что отечественный производитель грузовых автомобилей сейчас даже рассматривает возможность введения режима частичного простоя из-за падения спроса на свою продукцию.

Так, по итогам первого полугодия рынок тяжёлого комтранса обвалился на 60%, а прогнозы экспертов до конца года не вселяют оптимизма. Притом дилерские площадки затоварены непроданными машинами, включая экземпляры, которые принадлежат лизинговым компаниям.

Кстати, охлаждение рынка тяжёлого комтранса позволило компании заняться улучшением производственных процессов, поэтому КамАЗ занимается перебалансировкой сборочных конвейеров. Это нужно, чтобы грузовой автогигант имел возможность ежедневно выдавать по 240 собранных машин.