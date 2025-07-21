В Москве за эвакуацию автомобиля после дождя придется доплатить

Baza: в Москве за эвакуацию автомобиля из лужи придется доплатить 5 тысяч рублей
В Москве и области службы эвакуации автомобилей разрываются от вызовов из-за ливней. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
«Если ваша машина встала, эвакуатор приедет к вам минимум через 3-4 часа. При этом за эвакуацию придется доплатить — 5 тысяч рублей дополнительно за погрузку авто в луже/реке/озере. Каждая компания, занимающаяся перевозкой сломанных машин, получила десятки вызовов за утро», — говорится в публикации.
Отмечается, что некоторые владельцы стали бронировать эвакуаторы на утро, чтобы не ждать спасения из лужи по несколько часов.
До этого в Москве на фоне сильного ливня затонул автомобиль такси.
На фото с последствиями инцидента видно, что лифтбэк Volkswagen Polo желтого цвета с символикой такси попал в крупную яму с водой под путепроводом. Передняя часть машины скрылась под водой, включая моторный отсек.
Ранее в Москве после ливня водители стали соревноваться с речными трамваями.