В Москве за эвакуацию автомобиля после дождя придется доплатить

В Москве и области службы эвакуации автомобилей разрываются от вызовов из-за ливней. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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«Если ваша машина встала, эвакуатор приедет к вам минимум через 3-4 часа. При этом за эвакуацию придется доплатить — 5 тысяч рублей дополнительно за погрузку авто в луже/реке/озере. Каждая компания, занимающаяся перевозкой сломанных машин, получила десятки вызовов за утро», — говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые владельцы стали бронировать эвакуаторы на утро, чтобы не ждать спасения из лужи по несколько часов.

До этого в Москве на фоне сильного ливня затонул автомобиль такси.

На фото с последствиями инцидента видно, что лифтбэк Volkswagen Polo желтого цвета с символикой такси попал в крупную яму с водой под путепроводом. Передняя часть машины скрылась под водой, включая моторный отсек.

Ранее в Москве после ливня водители стали соревноваться с речными трамваями.