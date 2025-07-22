Уникальный Volkswagen Beetle создал механик из США

Оригинальный Volkswagen Beetle занимает в автомобильной истории уникальное место: с 1938 по 2003 год было выпущено более 21,5 миллиона экземпляров. При такой массовости неудивительно, что множество Жуков подверглись модификациям — но некоторые из них выделяются особенно.

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Например, вот этот Super Beetle, переделанный в двухместное купе с сильно удлинённым носом.

Этот необычный автомобиль создал механик Volkswagen, проходивший обучение в Германии в 1950-х, а затем переехавший в США в 1960-х. За основу взят Super Beetle 1973 года из серии 1303 — его легко узнать по изогнутому лобовому стеклу и характерным задним фонарям, прозванным «слоновья нога». Однако в данном случае речь уже не идёт о серийной машине: изменения коснулись как внешности, так и шасси.

Самым заметным элементом стала передняя часть, вытянутая до абсурда — теперь Beetle напоминает скорее ретро-купе в духе Bentley или Bugatti. Длинный капот создаёт неестественно большое расстояние между передней осью и лобовым стеклом, и по пропорциям автомобиль больше похож на клоунский ботинок.

Изменения затронули и салон: компоновка стала двухместной. Причём сиденья водителя и пассажира теперь располагаются на месте заднего дивана — передние кресла убрали совсем.

Задняя часть кузова осталась практически без изменений, но удивительно органично сочетается с новой передней.

Несмотря на впечатляющий нос, двигатель остался на своём традиционном месте — сзади. Под капотом всё тот же 1,6-литровый оппозитный мотор мощностью около 50 л.с. и 106 Н·м крутящего момента. Привод — на задние колёса. А спереди теперь огромный багажник. Пробег скромный для 52-летней машины — всего около 96 500 км.

Некоторое время назад этот Beetle с длинным носом был выставлен на продажу на eBay. Продавец утверждал, что автомобиль более 40 лет находился в одной семье и до сих пор на ходу. На кузове видны небольшие пузыри ржавчины, но ничего критичного.

Финальная стоимость продажи составила 1326 долларов США или чуть больше 100 тысяч рублей по текущему обменному курсу.