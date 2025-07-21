Faraday Future показал минивэн с большим наружным экраном

Американский стартап представил свой первый автомобиль из «доступной» линейки Faraday X — вэн под названием Super One. Он получил крупный экран вместо решетки радиатора, изображение на котором можно настроить, и, что необычно для бренда, версию с бензиновым расширителем запаса хода. Основа же оказалась не оригинальной: Super One построен на базе известного в России минивэна 80 от китайской Wey.

© Motor.ru

Самая интересная «фишка» Super One — внешний экран, называемый Front AI Communication Ecosystem, или FACE («лицо» на английском). Он управляется ИИ и способен отображать разные картинки — от смайликов до QR-кодов, которые смогут считывать окружающие. Кроме того, Faraday Future утверждает, что с помощью экрана машина сможет «выражать свои собственные эмоции». Также от китайского исходника Super One отличают подкорректированная оптика, 20-дюймовые легкосплавные диски и некоторые элементы отделки.

В длину минивэн достигает 5,4 метра, а колесная база равна 3,2 метра. Его предложат в четырех-, шести- и семиместной модификациях с двумя либо тремя рядами кресел. Самая дорогая из них — четырехместная GOAT Edition — получит большой дисплей в салоне, аудиосистему Dolby Atmos, сиденья с эффектом невесомости и премиальную отделку под кожу.

© Faraday Future

© Faraday Future

© Faraday Future

© Faraday Future

© Faraday Future

Гибридному Super One положена полутораметровая «турбочетверка», электродвигатели спереди и сзади и аккумулятор емкостью 39,5 киловатт-часа. Суммарная отдача системы — около 480 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента. Только на электротяге автомобиль проедет 136 километров, а общий запас хода пока не раскрывается. Электрической версии обещаны два электромотора и полный привод.

Производство новинки наладят на заводе Faraday Future в Калифорнии, а продажи стартуют в начале 2026 года. Стартап заверяет, что уже набрал более 10 тысяч предварительных заказов с невозвратным депозитом 100 долларов (около восьми тысяч рублей). Полная стоимость вэна неизвестна.

Faraday Future готовит для линейки X три кроссовера. Первым, вероятно, дебютирует FX 4, у которого есть «потенциал стать настоящим блокбастером» на массовом рынке, считают создатели. Более подробную информацию о FX 4 раскроют в четвертом квартале, а заказы начнут принимать до конца 2025 года.