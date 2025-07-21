В Госдуме хотят ввести компенсации за затопленные автомобили

Депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов в понедельник, 21 июля, предложили премьер-министру России Михаилу Мишустину начал выплачивать водителям компенсацию за затопленные из-за ливней автомобили.

© Вечерняя Москва

Инициатива подразумевает распространения страховки на такие случаи. Парламентарии мотивировали необходимость такого нововведение тем, в последние несколько лет в России, в том числе в Москве, довольно часто идут обильные дожди, из-за которых сотни машин регулярно получают ущерб.

— Прошу Вас... рассмотреть вопрос о расширении покрытия полисов ОСАГО, включив в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других экстремальных погодных явлений, — передает текст письма народных избранников РИА Новости.

Другое предложение подготовило Министерство внутренних дел. Представители ведомства разработали поправки об ужесточении требований к прохождению процедуры технического осмотра.

Руководитель Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что в требования по локализации машин могут добавить окраску кузова автомобилей краской отечественного производства.