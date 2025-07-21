Редкий 70-летний Москвич выставили на продажу: известна цена

В Алтайском крае продают ретроавтомобиль Москвич-401 1955 г. в. за 333 тысячи рублей.

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В Алтайском крае на продажу выставили ретроавтомобиль Москвич-401 1955 года.

За 70 лет пробег автомобиля составил 46 тысяч километров, а его владелец оценил его в 333 тысячи рублей. Данный заднеприводный седан оснащен двигателем мощностью 26 л.с. и объемом 1,1 литра, работающим на бензине. Автомобиль находится в исправном состоянии, стоит на учете и имеет документы нового образца.

В настоящее время Москвич находится в Заринске, по информации автора объявления.

Также указано, что стоимость полиса ОСАГО для этого автомобиля составит 2992 рубля.

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