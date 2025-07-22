Хэтчбеку MG4 пообещали полутвердотельную батарею

Электрокар британской-китайской марки, входящей в концерн SAIC, в новом поколении станет первым в мире серийным автомобилем с таким типом аккумулятора. Об этом пишет Car News China со ссылкой на слова генерального директора MG Чэнь Цуя. Дебют в Китае состоится 5 августа нынешнего года.

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MG4 новой генерации получит полутвердотельную батарею емкостью 70 киловатт-часов от QingTao Energy. Она прошла «строгие испытания» на безопасность, заверил Чэнь Цуй. Также она на 13,8 процента лучше сохраняет запас хода при температуре до -7 градусов Цельсия по сравнению с обычными литий-железо-фосфатными (LFP) ячейками.

Батарея будет питать электромотор мощностью 163 лошадиные силы, установленный на задней оси. Запас хода без подзарядки — 537 километров.

© MG

© MG

Внешность и некоторые характеристики нового MG4 раскрыли еще весной благодаря китайскому Минпрому. Хэтчбек будет крупнее предшественника: длина составит 4395 миллиметров, ширина — 1842, а высота —1551 миллиметр. Колесная база равна 2750 миллиметрам. Электрокар предложат с колесными дисками диаметром 16 либо 17 дюймов, а максимальная скорость составит 160 километров в час.

Производство уже стартовало на заводе SAIC в Нанкине. Несмотря на передовую технологию, MG обещает удержать низкую цену, что обусловлено высокой конкуренцией на рынке Китая, — от 80 тысяч до 120 тысяч юаней (872 тысячи–1,3 миллиона в пересчете на рубли). Таким образом MG4 сможет посоперничать с бестселлером BYD Dolphin, мотор которого в «базе» развивает только 95 сил.

В Россию MG4 первого поколения поставляется официально усилиями компании «Мир-Дистрибьютор». У него силовая установка мощностью 435 лошадиных сил (600 Нм крутящего момента), полный привод и единственная комплектация, которую дилер оценивает в 5 300 000 рублей.