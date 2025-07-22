Land Rover и Jaguar отложили выход новых моделей

По предварительным данным, это решение может затронуть Range Rover EV, Range Rover Velar EV и два электромобиля Jaguar.

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Полноразмерный внедорожник Range Rover появился в 1970 году, актуальное пятое поколение на новой модульной платформе MLA было представлено в 2021-м, а производство этих машин началось в 2022-м. Как Kolesa.ru сообщал ранее, на сегодняшний день британская компания JLR (Jaguar Land Rover) продолжает работать над проектом полностью электрической модификации Range Rover.

Как мы отмечали ранее, прототипы такой «зелёной» новинки уже прошли этап как зимних, так и летних дорожных тестов, при этом в Land Rover публиковали официальные снимки с этих испытаний. Известно, что серийное производство новинки будет налажено на заводе JLR в Солихалле (Великобритания). Изначально предполагалось, что первые покупатели получат свои экземпляры Range Rover EV в конце 2025 года.

Однако теперь издание The Guardian со ссылкой на письмо компании, адресованное клиентам, оформившим предзаказ на «розеточный» внедорожник, сообщает о том, что выход Range Rover EV на рынок откладывается. Точный срок производитель не назвал, но отметил, что поставки Range Rover EV начнутся не раньше следующего года.

Изначально в компании рассказали, что по отдаче «зелёная» модификация не уступит флагманской версии Range Rover с V8. Отметим, в актуальной линейке топовым является исполнение P615, мощность мотора у этого варианта равна 615 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. На разгон с места до «сотни» такому внедорожнику требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость равна 261 км/ч. Информация об электрической «начинке» будущей новинки появится позже.

Помимо этого, по данным издания, Land Rover может отложить в том числе и старт производства электрической версии Range Rover Velar, который изначально был запланирован на апрель 2026 года. Ещё в The Guardian рассказали о том, что выпуск «зелёной» модели под суббрендом Defender может начаться в первом квартале 2027-го.

Издание со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, отметили, что изменился также срок выхода двух будущих «электричек» британской марки Jaguar. Напомним, ранее бренд решил стать полностью «зелёным», а в качестве целевой аудитории были выбраны «молодые и состоятельные покупатели». Сообщается, что первенец появится не раньше августа 2026 года, а вторую модель придётся подождать как минимум до декабря 2027-го.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, первой серийной моделью новой линейки Jaguar станет четырёхдверный GT, его предвестником является представленный в конце прошлого года концепт Type 00. По уточнённым данным, средняя цена серийного электромобиля превысит 100 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 10,6 млн рублей по текущему курсу). Далее в линейке, согласно плану, должны появиться полноразмерные роскошные седан и кроссовер.

По информации издания, Jaguar Land Rover принял решение отложить старт своих новых электрических моделей, чтобы потратить больше времени на дополнительные испытания и дождаться повышения спроса.