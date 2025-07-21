В Калининграде появился новый каршеринг с автомобилями местного производства

Новый сервис по аренде легковых автомобилей запустили в самом западном регионе страны по франшизе крупного каршеринга. Это второй подобный опыт в России после аналогичной истории в Саратове. Главной особенностью Калининградской области станет прокат машин, которые сошли с конвейера местного завода-производителя. На чем уже можно прокатиться и как новинку оценили жители и гости российского эксклава, выяснил спецкор "РГ".

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Новый сервис пока работает наполовину. В него включили первые сто автомобилей, выпущенных на заводе "Автотор". К концу года автопарк увеличат минимум в два раза - до 200-240 машин, что полностью закроет потребности региона. Тогда же появится возможность арендовать электрокары.

В правительстве Калининградской области отметили, что будущий прокат электротранспорта станет очередным шагом на пути развития электромобильности, ведь регион участвует в пилотном проекте по созданию всей необходимой инфраструктуры.

"Наша задача - перевести как можно больше транспорта на электротягу. Для этого ставим электрозарядные станции, работаем с партнерами, чтобы "заправить" такие автомобили можно было в любой точке региона", - прокомментировала заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Орлова.

За первые четыре часа работы нового сервиса каршеринга все сто автомобилей разобрали.

По словам руководителя нового каршеринга Александра Навагина, воспользоваться услугой могут как жители, так и гости Янтарного края. За автомобиль с классическим двигателем внутреннего сгорания нужно заплатить в среднем 6-7,5 рубля за минуту поездки. Примерно столько же будет стоит и будущий прокат электрокаров. За первые четыре часа работы сервиса все сто автомобилей разобрали.

Если говорить о моделях, то здесь обошлось без сюрпризов. Так, в каршеринг заехали городские китайские седаны Baic U5 Plus, которые уже бывали на тест-драйве у "РГ". При длине кузова в 4,6 метра и клиренсе в 15,5 сантиметра это прямой конкурент немецким и корейским авто, которые так любят использовать в качестве служебных автомобилей и в такси. Под капотом - 4-цилиндровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. Коробку предлагают как механическую, так и автомат. С таким мотором средний расход топлива составит примерно шесть-восемь литров на сто километров. Со времени последнего теста модель обновили и приспособили под российский климат: седан оснастили подогревом сидений. Кузов тоже прошел специальную обработку, чтобы выдерживать причуды влажной и слякотной прибалтийской погоды с резкими переходами через ноль.

К концу года к "китайцам" присоединится калининградский электрокар "Амберавто", который уже успели "обкатать" калининградские таксопарки. С виду машина напоминает популярные китайские модели. Есть в ней что-то от Baic и Kaiyi - агрессивный спортивный дизайн, обтекаемый кузов, мощный передний бампер, футуристические фары. На полном заряде электрокар может проехать больше 500 километров: этого хватит, чтобы пересечь российский эксклав с запада на восток и обратно. Зарядку предусмотрели как быструю, так и медленную. Первой эксперты советуют не баловаться, поскольку есть риск "посадить" аккумулятор. А вот вторая - идеальный вариант для города. Достаточно поставить машину на ночь - и на утро забрать с полной батареей. Привод у машины передний.

Единственная проблема нового каршеринга - это его ограниченная география. На арендованном авто можно кататься по всему региону, однако оставить его можно лишь в Калининграде.

"К самой аренде и качеству автомобилей претензий нет. Но на таком авто ты можешь либо проехать по областному центру, либо добраться до аэропорта. Все. Пока региональному каршерингу не хватает площадок, а восток области, где довольно много достопримечательностей, вовсе "отрезается". Пришлось добираться на автобусе", - поделился мнением турист из Краснодарского края Виктор Токарев.

В компании к мнению жителей и гостей региона прислушались и заявили, что территорию действия проекта будут постепенно расширять. Уже ведутся переговоры с курортными муниципалитетами на побережье по организации специальных парковок.

Кстати

Перед тем как взять машину в аренду, обязательно заключается электронный договор. Документ, помимо прочего, предусматривает ответственность сторон в случае ДТП. Если водитель не виноват, то все расходы покроет страховая компания.