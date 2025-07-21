Классической «Ниве» вернули боковую подушку безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС

Тольяттинский производитель вернул «Ниве» важные опции — боковую подушку водителя (ПБВ) и систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на дилеров Lada. Сам АвтоВАЗ пока эту информацию не подтверждает. Ожидается, что такие внедорожники начнут поступать в автосалоны отечественной марки в сентябре 2025 года.

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SOS-кнопка, а также боковой эйрбег водителя отныне положены всем комплектациям Lada Niva Legend, включая базовую. Согласно свежему прайс-листу, ее рекомендованная розничная цена составляет 1 059 000 рублей.

Боковой подушкой безопасности классическую Niva начали оборудовать в декабре 2019 года, тогда же внедорожник обзавелся новой панелью приборов. Однако санкции внесли свою лепту, и долгое время автомобиль выпускался без этой опции. Теперь же АвтоВАЗу, если верить инсайдерам, удалось найти новых поставщиков.

В апреле АвтоВАЗ запустил продажи спортивной Niva Legend. Внедорожник с приставкой Sport получил 17-дюймовые диски, расширители колесных арок, черный салон с красными акцентами, форсированный до 122 лошадиных сил мотор 1.6, а также спортивные настройки подвески. Цена с тех пор не изменилась и составляет 1 699 000 рублей.

А в следующем году начнется массовая сборка обновленной Niva Legend. Ей обещан, помимо прочего, 1,8-литровый мотор мощностью 90 сил (159 Нм крутящего момента) от Niva Travel.