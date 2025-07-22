Начались продажи Jetour X90 C-DM

На китайском рынке стартовали продажи нового гибридного кроссовера Jetour X90 C-DM. Модель позиционируется как просторный и экономичный семейный автомобиль с современными технологиями. Он предлагается в двух комплектациях — Entrepreneurship Edition за 229 900 юаней (примерно 2,48 миллиона рублей) и Tutun Edition за 239 900 юаней (примерно 2,59 миллиона рублей).

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Дизайн X90 C-DM развивает стиль модели X90 Pro. Кроссовер выделяется большой хромированной решеткой радиатора, крупным воздухозаборником в нижней части бампера, узкими светодиодными дневными ходовыми огнями, образующими единую полосу по краю капота, выразительными блоками основных фар.

Габариты новинки довольно внушительные: длина — 4 862 миллиметра, ширина — 1 925 миллиметров, высота — 1 784 миллиметра, колёсная база — 2 850 миллиметров.

Интерьер гибридного кроссовера выполнен в чёрном цвете и оснащён 10,25-дюймовым ЖК-экраном перед водителем, а также огромным 15,6-дюймовым центральным дисплеем. За работу мультимедиа отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8155, который используется во многих топовых смартфонах.

Jetour X90 C-DM имеет полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель, мощность которого 156 лошадиных сил, и два электродвигателя с суммарной мощностью 270 лошадиных сил, а также литий-железо-фосфатную тяговую батарею ёмкостью 19,43 киловатт-часа. Благодаря ей кроссовер способен проехать до 84 километров исключительно за счет электротяги, что обеспечивает значительную экономию топлива в повседневных поездках.