Эксперт рассказал о эксплуатации и зарядки электромобилей во время дождя

Во время дождя на электромобилях можно безопасно ездить и даже заряжать их. Об этом РИА Новости рассказал глава компании — производителя аккумуляторов для электротранспорта «Системы автономной энергии» Антон Мухин.

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Он подчеркнул, что современные аккумуляторные системы электромобилей разработаны с учетом всех возможных погодных условий, включая дождь. Они обладают высочайшим уровнем защиты, исключающим риск короткого замыкания или поражения током при контакте с водой. Корпус батарей герметичен, а все высоковольтные компоненты имеют двойную изоляцию. Кроме того, системы постоянно контролируют состояние элементов и при обнаружении неисправности незамедлительно отключают питание.

В то же время, отметил Мухин, на электромобиле лучше не передвигаться по глубоким затопленным участкам, чтобы не произошла разгерметизация батареи и влага не попала внутрь. Кроме того, не следует заряжать электрокар, если на кабеле имеются повреждения.

18 июня сообщалось, что в России могут ввести полный запрет стоянки и зарядки электромобилей и гибридов на закрытых паркингах из-за риска возгорания.

Ранее в автомобилях Kia Niro EV обнаружили серьезную неисправность.