На российском авторынке продаю Toyota RAV4 от 2,18 млн рублей

Начальная стоимость составляет 2,18 млн рублей.

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Самое выгодное предложение на новый Toyota RAV4 можно найти в Благовещенске. Во Владивостоке его предлагают доставить за 2,2 млн рублей, а в Москве и Екатеринбурге – за 2,4 млн. В Томске стоимость доставки кроссовера под заказ составляет 2,55 млн рублей, сообщают «Автоновости дня».

Все представленные машины оснащены 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л. с. и вариаторной трансмиссией. Привод может быть передним или полным, в зависимости от комплектации.

Версия с 2-литровым двигателем мощностью 149 л.с. стоит от 2 332 000 рублей. Самая дорогая – гибридная модификация Toyota RAV4, за которую даже в Дальневосточном регионе просят не менее 3,2 млн рублей.

Напомним, что АвтоВАЗ запустил продажи Lada Iskra – все машины первой партии уже раскупили. Названы самые популярные в России модели BMW.