Chery представила новый гибридный кроссовер Fulwin X3L 2026 года

Это предположение подтверждается квадратной формой кузова, более характерной для внедорожников. Она улучшает геометрическую проходимость машины. Официальная стоимость новинки пока не объявлена.

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Кроссовер оснащен гибридной установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый электродвигатель мощностью 156 л.с. Общая мощность достигает 428 л.с. Такие показатели обеспечивают два электромотора.

Углы въезда и съезда составляют 22 и 30 градусов. Максимальный дорожный просвет – 225 мм. На выбор предлагаются два аккумулятора, позволяющие проехать на электротяге от 90 до 150 км.

В салоне установлен сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма, который Chery использует во многих своих авто. Предлагается беспроводная зарядка, кожаные сиденья, многофункциональный руль, цифровая приборная панель.

Напомним, что АвтоВАЗ запустил продажи Lada Iskra – все машины первой партии уже раскупили. Названы самые популярные в России модели BMW.