Новый кроссовер Geely Galaxy Starship 7 появится в России осенью

Старт продаж гибридного кроссовера Geely Galaxy Starship 7 EM-i в России намечен на октябрь-ноябрь 2025 года, сообщает портал «Китайские автомобили».

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«Название модели для рынка РФ пока неизвестно. При этом выяснилось, что автомобиль будут предлагать в тех же двух комплектациях Pro и Max», — сообщает портал.

Базовая версия будет оснащена 18-дюймовыми колесными дисками, «зимним пакетом» и камерой заднего вида.

Длина кроссовера — 4740 мм, колесная база — 2755 мм. Он снабжен гибридной силовой установкой с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 112 л.с. Суммарная отдача системы — 218 л.с. Starship 7 — одноклассник модели Monjaro.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».