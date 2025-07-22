В МЧС предупредили о серьезной опасности для электрокаров в жару

В МЧС предупредили о серьёзной опасности для электрокаров в жару
В министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что из-за наличия мощных аккумуляторов автомобили с электрической силовой установкой в жаркую погоду подвержены риску возгорания.
«В жаркую погоду вероятность пожара электромобилей возрастает из-за перегрева аккумуляторных батарей (в частности, литий-ионных). Это связано с особенностями работы тяговых аккумуляторных батарей: рабочий диапазон температур — от 40 до 50 градусов, после чего начинается деградация характеристик батареи и перегрев вплоть до воспламенения», — отметили в ведомстве.
Как правило, к пожару приводят короткое замыкание, излишний заряд элементов питания, который приводит к перегрузке, а также распад электролита. Всё это вызывает переход компонентов в аварийный режим работы и резко увеличивает риск воспламенения.
«Пожар в электромобилях имеет под собой серьёзные последствия, так как возгорание литий-ионных аккумуляторных батарей очень сложно потушить имеющимися в распоряжении водителей средствами пожаротушения», — заключили в МЧС.