В МЧС предупредили о серьезной опасности для электрокаров в жару

В министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что из-за наличия мощных аккумуляторов автомобили с электрической силовой установкой в жаркую погоду подвержены риску возгорания.

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«В жаркую погоду вероятность пожара электромобилей возрастает из-за перегрева аккумуляторных батарей (в частности, литий-ионных). Это связано с особенностями работы тяговых аккумуляторных батарей: рабочий диапазон температур — от 40 до 50 градусов, после чего начинается деградация характеристик батареи и перегрев вплоть до воспламенения», — отметили в ведомстве.

Как правило, к пожару приводят короткое замыкание, излишний заряд элементов питания, который приводит к перегрузке, а также распад электролита. Всё это вызывает переход компонентов в аварийный режим работы и резко увеличивает риск воспламенения.