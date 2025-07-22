В США заработала первая закусочная Илона Маска Tesla Diner & Drive-In

Tesla открыла свой первый ресторан Diner & Drive-In в Голливуде. Это ретрофутуристическое заведение предлагает не только еду, но и зарядку для электромобилей Tesla, сообщает портал TechCrunch.

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На территории ресторана предусмотрены 80 зарядных станций Tesla Supercharger четвертого поколения. Посетители могут заказать классические бургеры и хот-доги, а также смотреть фильмы на 540-дюймовых экранах. Кроме того, в ресторане представлены фирменные товары и робот Tesla Optimus.

Рестораны открыты не только для владельцев Tesla, но и для пешеходов. Отмечается, что в день открытия у входа были очереди, что говорит о высоком интересе и возможном туристическом потенциале.

Для гостей предусмотрено 250 посадочных мест на первом этаже и на открытой террасе Skypad на крыше здания. Также можно перекусить прямо в автомобиле с доставкой еды сотрудниками. Чтобы сделать заказ в автомобиле, нужно использовать приложение Tesla Diner, которое доступно на экране электромобиля.

Илон Маск заявил, если ресторан будет успешным, Tesla откроет подобные заведения в крупных городах по всему миру и на трассах у станций Supercharger.

Ранее сообщалось, что Илон Маск представил новую версию нейросети Grok после того, как старая полюбила Гитлера.