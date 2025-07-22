Все Lada Iskra из первой партии распроданы

Продажи Lada Iskra стартовали в минувшее воскресенье, и на данный момент все автомобили, поставленные дилерам, проданы, пишет Quto со ссылкой на пресс-службу завода.

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Стоит отметить, что первая партия Lada Iskra была ограниченной: автомобили получили лишь несколько дилеров в трёх городах - Тольятти, Санкт-Петербурге и Москве. Точное количество поставленных автомобилей не раскрывается.

На АвтоВАЗе сообщили, что в настоящее время дилеры ведут приём заказов на новые поставки.

Lada Iskra представлена в кузовах седан и универсал. У универсала есть Cross-версия. Цены лежат в диапазоне от 1,25 до 1,8 млн рублей.