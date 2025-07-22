Обошли даже Geely: чем вызвана популярность Changan на авторынке РФ

По информации, предоставленной "Автостатом", в июне этого года в России было реализовано 6 388 автомобилей Changan. Это позволило марке впервые занять четвёртое место в рейтинге лидеров российского авторынка, обойдя Geely (6 165 автомобилей).

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В беседе с агентством коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский отметил, что это стало возможным благодаря активной поддержке дистрибьютора для всего модельного ряда марки. И предпосылки к такому результату были заметны уже в мае.

Основными драйверами продаж марки сейчас, по его мнению, являются кроссоверы UNI-S и CS75. Их популярность обусловлена удачным соотношением цены и качества и активной поддержкой дистрибьютора. Последний фактор связан с предстоящим выходом на рынок обновлённого CS75, некоторые комплектации которого будут доступны с полным приводом. Также ожидается, что полноприводную версию получит и кроссовер UNI-S, отмечает Шапринский.

Эксперт полагает, что дальнейшие перспективы бренда на российском рынке будут зависеть от поддержки дилеров и объёма продаж через корпоративные парки. Однако широкая линейка автомобилей всех классов, доступных в настоящее время, может позволить Changan закрепиться в четвёрке лидеров по итогам второй половины года.

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