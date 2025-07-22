БелАЗ возобновит продажи ставших культовыми ботинок

В Сети несколько месяцев тому назад возник ажиотажный спрос на зимние ботинки из натуральной кожи от марки БелАЗ. За пару обуви, украшенную фирменных логотипом, компания просила всего 121 рубль (это всего 3540 российских по тогдашнему курсу). Для сравнения, очень похожая модель именитой марки Timberland предлагалась продавцами по совсем другой цене — 1124 рублей (32 900 российских).

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Между тем, в Белоруссии открылось несколько тематических магазинов БелАЗ. В них можно приобрести самую разнообразную продукцию кроме ставших знаменитыми рабочих ботинок: они вовсе исчезли из открытой продажи.

Но 2 августа пройдёт мероприятие «БелАЗ фест — 2025» — большой фестиваль, посвящённый белорусскому производителю карьерной техники. И в рамках «феста» компания обещает возобновить продажи обуви.

Гостей будут ждать квест, выставка техники, ремесленные ряды, детская анимация и много другое, включая цирковые выступления. Хедлайнером музыкальной части выступит группа «Отпетые мошенники».

И продолжая тему интересных новостей. В Белоруссии тестируют «подзаряжаемую» дорожную разметку. На 162-м километре трассы Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины стартует любопытный проект.