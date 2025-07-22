Для столичных курьеров добавили опцию почасовой аренды транспорта

На 80 парковках города им доступны для проката 1000 электровелосипедов, оснащенных специальным устройством, контролирующим соблюдение правил дорожного движения. Раньше Яндекс Байк можно было арендовать только на день или неделю. Теперь курьеры могут принять решение об аренде ситуативно, чтобы оптимизировать маршрут и завершить доставку еще быстрее. Новшеством могут воспользоваться курьеры Яндекс Еды.

© Вечерняя Москва

Впервые электровелосипед собственной разработки компания представила год назад. В Москве и Санкт-Петербурге на них передвигаются уже 11 тысяч курьеров-партнеров. При создании байка одним из основных критериев стала максимальная безопасность, как для самих курьеров, так и для жителей города.

Он оснащен номерным знаком, безопасной батареей, двигателем мощностью 240 Вт и специальным IoT-модулем, который контролирует соблюдение правил дорожного движения курьеров и ограничивает скорость движения электровелосипеда до 25 км/ч,— пояснили в компании.

Байк — один из самых безопасных видов транспорта, а благодаря нововведению, этот способ передвижения стал удобнее и для курьеров-партнеров, ведь теперь не нужно ехать через весь город, а просто арендовать байк на специальных парковках с помощью приложения Про.