В России по цене двух Monjaro можно купить Volkswagen Tiguan Allspace

В России один из дилеров продаёт новый Volkswagen Tiguan Allspace с пакетом R-Line. За машину с двухлитровым двигателем просят почти 8,4 млн рублей.

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Происхождение автомобиля не указывается, но представленный VIN говорит, что авто произведён в Германии. Это не может быть правдой, так как удлинённый "Тигуан" для Европы и для российского рынка производился в Мексике. Поэтому, скорее всего, перед нами - китайский Tiguan L.

В таком случае годом выпуска никак не может быть текущий: в КНР ещё в апреле на смену Tiguan L пришла модернизированная версия Tiguan L Pro.

Как бы то ни было, выставленный на продажу Tiguan Allspace оснащён мотором 2,0 TSI, роботом и системой полного привода 4motion.

Продавец отметил, что цена 8,4 млн рублей включает в себя полный НДС 20%, "честный инвойс" и растаможку на юрлицо.

В России за эти деньги можно купить пару Geely Monjaro, цены на который с учётом скидок начинают от 3,84 млн рублей. Ещё и на базовую Lada Granta может хватить.