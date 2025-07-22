В РФ начались продажи кроссоверов BYD Titanium 3

Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга автомобильных сайтов объявлений, в России начались продажи полноприводных кроссоверов BYD Titanium 3 2025 модельного года.

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Машина представляет собой компактный электрический SUV с футуристичным дизайном. Размеры кузова: длина 4605 мм, ширина 1900 мм, высота 1720 мм, колесная база 2745 мм.

Внутри автомобиль оснащен цифровой приборной панелью и 15,6-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. Titanum 3 построен на несущем кузове с электрической силовой установкой. Суммарная мощность системы достигает 422 л.с., что позволяет кроссоверу разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. Уникальная особенность машины - интегрированная система для беспилотника от DJI, позволяющая установить кастомизированный дрон на крыше.

Стоимость автомобиля в России стартует с отметки в 3 450 000 рублей. Ровно столько просит за автомобиль из наличия частный продавец из Новосибирска. В Челябинске за подобный экземпляр нужно отдать на 40 тысяч больше - 3 490 000 рублей.

Для желающих сэкономить есть несколько компаний из Екатеринбурга и Казани - они предлагают привезти кроссовер под заказ из Китая по цене от 2 950 000 рублей.

На выбор покупателям доступно три вида цветовых оттенков кузова: серый, белый и черный.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи новых минивэнов Ford Transit Custom.