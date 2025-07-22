Дети массово арендуют самокаты, несмотря на запрет
За последний год крупнейшие кикшеринговые компании выявили более 50 тысяч случаев поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) детей. Происходит это по всей стране, причём аккаунты в погоне за экономической выгодой далеко не всегда не блокируются.
«Санкт-Петербург сохраняет первое место по числу смертей в результате ДТП на электросамокатах, причём большинство этих случаев касается именно несовершеннолетних», — подчеркнули в региональном МВД.
При этом уточняется, гаишникам сложно искать нарушителей, так как «кикшеринговые сервисы не всегда отвечают на запросы» ведомства. Подростки на СИМ становятся проблемой и в Екатеринбурге, где число арендных самокатов увеличилось в 2025 году.
Аналогичная ситуация складывается и в других городах, и в ряде случаев местные власти решают вопрос радикально, путём тотального запрета на самокаты.
«Зафиксированы случаи не просто использования подростками электросамокатов, но и нарушений ПДД. Всего с начала года — более 600 жалоб в администрацию, около 40% обращений касались несовершеннолетних», — отметили в администрации Благовещенска.
Сами операторы заявляют, что несовершеннолетние не могут пользоваться самокатами благодаря обязательной верификации через сервисы проверки, а также сообщают о числе заблокированных аккаунтов. Так, в столице доступ ко всем сервисам доступен только после верификации на MOS.ID, а с начала сезона заблокировано 32 тысячи аккаунтов.