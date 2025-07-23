V8 победил: Lexus отказывается от гибридной версии спорткара

В 2026 году Lexus уберет гибридный LC 500h из модельного ряда

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Компания Lexus сообщила о планах обновления своей линейки купе и кабриолетов LC 500 в 2026 году.

Однако гибридная версия LC 500h перестанет существовать, что сделает LC одной из немногих моделей Lexus без электрифицированной версии в следующем году.

Такой шаг оказался ожидаемым, так как гибридные автомобили значительно отстают по популярности от бензиновых модификаций. В первой половине 2025 года в США было реализовано всего семь LC 500h, тогда как продажи моделей с двигателем V8 составили 783 экземпляра.

В 2024 году ситуация была схожей: 18 гибридов против 1446 автомобилей с V8. Гибридный LC 500h имел под капотом 3,5-литровый V6 и два электромотора, обеспечивая общую мощность в 354 л.с. и расход топлива 8,1 л/100 км, что было лучше по сравнению с 13 л/100 км у V8.

Несмотря на уникальную трансмиссию, состоящую из гибридного вариатора и четырехступенчатого автомата, она не смогла привлечь достаточное количество покупателей.