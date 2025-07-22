Changan выведет на рынок РФ X5 Plus, из которого не сделали "Волгу"

Китайский автопроизводитель Changan планирует вывести на российский рынок кроссовер X5 Plus, сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на собственный источник.

«Именно эта модель послужила основой для потенциального вседорожника Volga K30, который засветился в мае прошлого года на выставке ЦИПР в Нижнем Новгороде. Перспективы проекта Volga пока туманны, а вот оригинальный X5 Plus имеет все шансы выйти на российские дороги», — отмечается в публикации.

До 2023 года этот автомобиль продавался под суббрендом Oshan, однако суббренд был закрыт, а модель интегрирована в основную линейку Changan. Официального анонса запуска Changan X5 Plus в России не было, но он фигурирует в планах бренда, утверждает издание.

Автомобиль снабжен бензиновым турбомотором 1.5, который агрегатирован с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод у кроссовера только передний.

По первоначальному плану, выпуск автомобилей Volga в Нижнем Новгороде собирались начать еще в 2024 году, а в 2025-м — запустить производство полного цикла. Этого пока не произошло.