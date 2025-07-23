Российский авторынок не восстановится к концу года даже при снижении ставки

Сокращение продаж на российском авторынке ударили не только по АвтоВАЗу, не надо винить во всем концерн, заявила в эфире НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи, добавив, что в отрасли не ждут в этом году нормализации ситуации на рынке.

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АвтоВАЗ может перевести своих сотрудников на четырехдневку впервые с 2022 года, когда был дефицит в поставках комплектующих. Руководство концерна снова рассмотрит этот вопрос осенью, ссылаясь на «общие тенденции на российском авторынке. Арабаджи призвала не винить концерн.

«Продажи падают по всем маркам, не только по АвтоВАЗу. Все в одной лодке сейчас. Все говорят о высокой ключевой ставке, о том, что банки ужесточают требования к заемщикам. Во всем мире в кризисных ситуациях происходят и сокращения, и появляется сокращенный рабочий день. Не нужно думать, что у других брендов не бывает таких проблем. Пока что никто не ожидает роста рынка до уровня прошлого года. Не стоит во всем обвинять АвтоВАЗ, они точно не являются причиной происходящего», - сказала собеседница НСН.

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По ее словам, снижение ключевой ставки в теории сделает автокредиты более доступными для россиян.

«Все пытаются делать какие-то скидки, проводят различные маркетинговые программы для того, чтобы что-то распродать. АвтоВАЗ в любом случае является лидером по продажам. У других брендов объемы больше, чем в два раза ниже. Вслед за Lada идет Haval. Темпы снижения у каждого разные, но рынок падает для всех. Любое снижение ключевой ставки теоретически делает кредит более привлекательным. Однако банки сейчас очень аккуратно подходят к заемщикам», - заключила эксперт.

Ранее Арабаджи заявила НСН, что россияне не спешат расставаться с классическими иномарками, поэтому их становится все меньше на вторичном рынке.