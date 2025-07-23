"Волгу" без пробега с мотором Chrysler выставили на продажу в РФ

В Ярославской области "Российская газета" обнаружила в продаже очень редкую и хорошо сохранившуюся "капсулу времени" - ГАЗ-31105 "Волга" из последних партий. За 17 лет правительственный седан проехал всего 6000 километров. Помимо прочего, большую часть времени (15 лет), как уверяет сын первого и единственного владельца машины, "Волга" простояла в консервации в теплом гараже, что позволило сохранить ее в первозданном виде.

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Состояние экстерьера и интерьера не дают поводов для сомнений в заявлениях продавца. За всё время он совершил только одну длительную поездку - на юг России и обратно в первый год эксплуатации. Зимой машину не использовали.

Особого внимания заслуживает достаточно богатая комплектация: регулируемая рулевая колонка, двухзонный климат-контроль, гидроусилитель руля и полный электропакет.

Главным достоянием "Волги" является ее двигатель - с завода под капотом скрывается американский силовой агрегат фирмы Chrysler объемом 2,4 литра мощностью 137 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП с приводом на заднюю ось.

Хозяин просит за свой уникальный экспонат весьма внушительную сумму - 1 200 000 рублей, сопоставимую с ценой новой Lada Iskra.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ на продажу выставили редкий правительственный ЗИЛ-114.