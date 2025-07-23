Британская компания Larkin представила спортивный автомобиль Feroxa

Британская компания Larkin представила новый спортивный автомобиль Feroxa, который будет выпущен ограниченным тиражом - всего 10 экземпляров. На первый взгляд может показаться, что это совершенно новая модель, но на самом деле она построена на базе спорткара Aston Martin Vantage, который выпускался с 2005 по 2018 год.

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Специалисты тюнинг-ателье сняли кузов с Aston Martin и заменили его на оригинальные панели из углеродного волокна. По их расчету, вес автомобиля не превысит 1300 кг.

Как сообщает портал CarScoops, от Vantage новому спорткару достались и силовые установки. Larkin Feroxa будет доступен в двух вариациях: с 4,3-литровым атмосферным V8, мощность которого была увеличена до 420 лошадиных сил, или с V12 мощностью 500 лошадиных сил. В обоих случаях спидстер будет оснащен механической коробкой передач и задним приводом.

Разработкой автомобиля руководил Дуглас Ларкин, владелец компании Capture Point, которая занимается 3D-сканированием и проектированием. Прототип Feroxa был представлен на недавнем Фестивале скорости в Гудвуде. Стоимость новинки пока не раскрывается, но учитывая его ручную сборку и ограниченное количество экземпляров, можно предположить, что он будет стоить дороже обычного Vantage.

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