В Европе хотят запретить прокат автомобилей с ДВС

Согласно законопроекту, который готовит Еврокомиссия, такие компании смогут с 2030 года приобретать для своих автопарков исключительно электрокары. Об этом пишет газета Bild. В ЕК разработку проекта подтвердили, но без подробностей.

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Предложение будет готово до конца лета, а затем отправится в Европарламент для утверждения.

Так как в прокатных автопарках ротация машин быстрая, в ЕК считают, что запрет на закупку топливных машин повысит спрос на «батарейные» и в целом ускорит переход на электромобили. В будущем аналогичное ограничение могут ввести и для корпоративных парков.

Если законопроект примут, он затронет порядка 60 процентов рынка новых машин.

Евросоюз по-прежнему придерживается плана ввести запрет на продажу автомобилей с ДВС с 2035 года. Пока, однако, продажи электрокаров растут не так быстро, как ожидалось. Различные меры и ограничения могут простимулировать рост рынка, считают власти.

Многие компании на фоне скромного спроса меняют стратегию, сокращая инвестиции в «электрички». Кроме того, они корректируют подход к их имиджу и больше не хотят сильно выделять электрокары в своих линейках: например, Volkswagen решил избавиться от суббренда ID, а Mercedes-Benz — от EQ.