Мировой авторынок продолжает расти

В июне этого года мировой спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили сохранил положительную динамику. По данным аналитиков GlobalData, в прошедшем месяце было реализовано 7 731 358 новых транспортных средств, что на 2,1% больше показателя июня прошлого года. Подводя итоги первого полугодия, общий объём мировых продаж достиг впечатляющих 44 473 945 единиц, демонстрируя рост в 4,9%.

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Лидерство на глобальном рынке уверенно удерживает Китай. В июне здесь продали 2 311 310 автомобилей, что на целых 12,6% больше, чем годом ранее. Рынок США, напротив, показал спад — 1 264 024 проданных машины, что на 4,3% по сравнению с июнем 2024 года.

Авторынки Западной Европы в июне суммарно сократились на 6,8%, остановившись на отметке в 1 260 867 единиц. Восточная Европа также зафиксировала снижение — продажи упали на 9,9%, до 384 590 единиц.

Положительная динамика наблюдалась в Южной Америке, где было реализовано 251 741 машина (рост на 8,6% к июню 2024). Среди других крупных рынков выделились Япония (391 668 единиц; рост на 5,8%), Канада (174 357; рост на 3,6%) и Южная Корея (143 507; рост на 6,1%).