Минтранс подготовит изменения к парковке электросамокатов

Минтранс готовит изменения в Правила дорожного движения (ПДД) после письма сенатора Артема Шейкина (копия письма есть у «Газеты.Ru») по вопросу упорядочивания парковки средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров, моноколес и др.). Уже в ноябре могут появиться рекомендации по парковке СИМ.

«Ваше предложение о разработке законодательных изменений, включающих установление для сервисов проката обязательств по оперативному реагированию, обслуживанию и эвакуации неправильно припаркованных СИМ, считаем полезным и заслуживающим внимания. Представляется целесообразным решать вопросы парковки СИМ во взаимосвязи с организацией дорожного сервиса, объектов благоустройства и инфраструктуры зарядки», — говорится в письме.

Шейкин рассказал «Газете.Ru», что в конце осени состоится круглый стол на площадке Совета Федерации, на котором обсудят инициативу с представителями Минтранса. По его словам, проблема парковки электросамокатов актуальна для городов с высокой плотностью застройки.