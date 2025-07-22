ФТС сообщила о новых мошеннических схемах при ввозе машин

Федеральная таможенная служба России обратила внимание граждан на опасную тенденцию: в последнее время значительно участились случаи мошенничества при ввозе легковых автомобилей для личного пользования из-за границы.

Очередная схема работает так: преступники либо регистрируют фиктивное юридическое лицо на подставных лиц, либо приобретают реальную компанию с положительной налоговой историей, которая ранее занималась ввозом транспортных средств. Основным видом деятельности такой фирмы заявляются услуги по подбору автомобиля за рубежом, его ввозу в Россию и таможенному оформлению, причём цены на эти услуги предлагаются значительно ниже рыночных (и на это стоит обратить особое внимание потенциальным клиентам).

Мошенники заключают с доверчивым покупателем фиктивный договор оказания услуг и предлагают выбрать автомобиль из числа выставленных на продажу на известных зарубежных интернет-площадках. Далее, действуя вежливо, но настойчиво, требуют перевести деньги на счета третьих лиц. В сумму оплаты включают стоимость подбора транспортного средства, его полную цену, таможенную пошлину, а иногда даже и утилизационный сбор. А дальше всё банально — после получения денег связь с «компанией» и её «представителями» внезапно обрывается. Так, покупатель остаётся и без машины, и без своих средств.

ФТС напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье о мошенничестве. Ведомство настоятельно рекомендует автомобилистам, действующим и потенциальным, внимательно проверять общедоступную информацию и реквизиты компании, используя сервисы на сайте ФНС России.

Никогда не переводить деньги частным лицам или сомнительным организациям. Все платежи (таможенные пошлины, сборы) должны вноситься самостоятельно, а не через кого-то и исключительно по официальным реквизитам таможенных органов.

При необходимости можно поручить заполнение декларации и подачу документов таможенному представителю, предварительно проверив его статус в официальном реестре ФТС. Сомнения должны вызывать любые предложения с «уникальными схемами» снижения таможенных пошлин — это прямое нарушение закона, подчеркнули в ведомстве.