Эксперт предсказал обвал продаж электромобилей, и вот почему

Столичные власти объявили о прекращении льготного периода, во время которого владельцы электромобилей могли бесплатно зарядить аккумуляторы своей техники. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, на которое обратил внимание Quto.ru, это заметно снизит и без того невысокий спрос на «зелёные» машины.

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«Мэрия Москвы решила передать пламенный привет владельцам электромобилей и отменила бесплатную зарядку на ЭЗС. Теперь стоимость за каждый кВт будет устанавливаться в зависимости от скорости зарядки, полагаю, что реальной будет стоимость от 20 рублей за кВт», — считает эксперт.

Он также заявил, что в России «зелёный» автомобиль — это не более чем игрушка для богатых, причём если нет собственной зарядной станции, то «эксплуатировать электрокар нереально», а как только нельзя будет зарядить машину бесплатно, «жизнь “электробомжей” (то есть автомобилистов без собственного зарядного устройства) станет невыносимой».

«Электромобили на вторичном рынке и так не пользовались и не пользуются спросом, продавцы вынуждены сильно снижать цены, фиксировать убытки. Теперь стоимость таких машин упадёт ещё сильнее», — уверен Шапарин.

Также отмечается, что в пересчёте на километр пробега с учётом удешевления транспортного средства скорее всего окажется, что на такси передвигаться дешевле. Если же считать без потери стоимости, то метан, пропан, а иной раз даже дизель получатся дешевле электричества.

Кроме того, в ближайшее время будут ужесточены правила установки зарядных устройств на парковках, в первую очередь — на подземных.