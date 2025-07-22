Российский автобренд Tenet начнет продажи машин в августе

Продажи первой модели нового российского бренда Tenet начнутся в августе, сообщает сайт "Китайские автомобили", уточняя, что до конца сентября на рынке появится еще два кроссовера.

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Первой моделью Tenet станет кроссовер T7 - именно он засветился на презентации бренда в феврале 2025 года. Он появится в середине августа.

В начале сентября планируется вывод субкомпактного Tenet T4. Интересно, что прототип был оснащен системой полного привода. До конца сентября в продаже должен появиться Tenet T8 - флагманский кроссовер марки, несколько штук были замечены у одного из дилерских центров.

Предполагается, что в 2026 году линейка пополнится Tenet T9, которому и перейдет звание флагмана.

Напомним, владелец бренда - "АГР Холдинг", технологическим партнером которого выступает китайский автогигант Defetoo. Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге уже запущено, но, как заявлял глава региона, оно недостаточное, чтобы обеспечить серийные объемы.

Важно, что автомобили Tenet будут выпускать по полному циклу: со сваркой и окраской кузовов - работы по подготовке цехов находятся в активной фазе.