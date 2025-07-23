Эксперт спрогнозировала рост цен на автомобили осенью

В России осенью могут подняться цены на новые легковые автомобили. Такое заявление сделала эксперт.

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Цены на новые машины могут начать расти уже осенью, поэтому покупателям стоит поспешить с приобретением автомобиля, советует экономист Ольга Астафьева из Финуниверситета при Правительстве РФ. Сейчас дилеры предлагают выгодные условия и скидки, делая лето наиболее удачным временем для покупки авто.

Возвращение европейских марок ожидается нескоро, несмотря на возможные улучшения геополитики, так как потребуется время для организации поставок. Повышение стоимости автомобилей возможно на уровне инфляции, и дополнительный спрос создадут владельцы вкладов, выбирающие между покупкой недвижимости, новой машины или повторным размещением средств.

При этом отмечается, что в первой половине текущего года стоимость легковых машин снизилась впервые за 12 лет, передает издание "Аргументы и Факты".