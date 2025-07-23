Как открыть капот, если рычажок не срабатывает

Эксперт Ревин рассказал, как открыть капот при сломанном замке

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Как устроен замок капота

На большинстве автомобилей замок капота один и установлен по центру его передней кромки. И только на больших и премиальных автомобилях замка два и они установлены по передним углам капота. Такие машины мы обсуждать не будем, потому что их владельцы сами в подкапотное пространство не заглядывают.

У остальных автомобилей замок капота устроен одинаково. Конструкция всегда содержит страховочный крючок, не допускающий самопроизвольного открывания капота даже при освобожденном положении замка. Сам замок, находящийся на верхней поперечине кузова, чаще всего крюком запирает скобу, крепящуюся к капоту. При освобождении замка капот приподнимает пружина, но страховочный крючок не дает ему открыться дальше.

Что может сломаться

Сразу отмечу, что может сломаться пружина, о которой только что шла речь. То есть замок откроется, но капот не приподнимется. А вы будете думать, что он не открылся. Проверить это просто. Первый вариант – попросить кого-нибудь немного потянуть капот вверх, а самому одновременно дергать ручку открывания капота. Если помощника нет, то постарайтесь затолкать в щель между капотом и передней панелью тряпку или что-то упругое. Это поможет капоту приподняться.

Еще может порваться тросик капота и сломаться крепление тросика к ручке. Последняя поломка – из разряда самых простых. Капот можно открыть, потянув за трос пассатижами.

Худший вариант – обрыв троса где-то в середине. Тянуть за трос бесполезно – оболочка будет растягиваться, но это ничего не даст.

Так владельцы Kia Rio и Hyundai Solaris вряд ли увидят свой замок капота. Это вид на снятую рамку радиатора (в народе – «телевизор») изнутри со стороны двигателя.

Надо ли срочно открывать капот

Открывают капот, чтобы долить омывающую жидкость или проверить уровень и, возможно, долить масло в мотор. Постарайтесь сгоряча не ломать свою машину, а сначала посмотрите варианты открывания капота с поврежденным замком в интернете. Узнав варианты вскрытия, определяйтесь, сами будете выполнять работу или поедете на многопрофильную СТО. Не исключен и вариант вызова специалиста на место или визит на специализированный сервис, занимающийся подобными проблемами. Цена услуги в Москве – от 1200 руб.

Своими силами

Нужно сориентироваться, просто ли разблокировать замок на модели вашего автомобиля или нет. У многих машин к замку можно пробраться снизу, но вначале надо снять защиту силового агрегата и пластиковые щитки.

Хотя, например, на многих Renault, от Логана до Дастера, проще отвернуть болты крепления капота к петлям, а затем просунуть руку к замку.